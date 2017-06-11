СМИ: Демократы и республиканцы в сенате почти договорились о санкциях против РФ

Демократы настаивают на максимально жёстких мерах и грозятся бойкотировать голосование по антииранским санкциям, если республиканцы выступят против.

Члены сената от Демократической и Республиканской партий США находятся в шаге от заключения сделки по новому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico.

Единственный нерешённый вопрос, по данным СМИ: насколько серьёзным должен быть нанесённый по России удар. Демократы настаивают на максимально жёстких мерах, которые в числе прочего включают в себя запрет на ослабление санкций президентом Трампом.

Республиканцы настроены менее решительно, им не хотелось бы критиковать Трампа за его позицию в отношении России. Хотя и в этой партии, как отмечает Politico, есть те, кто решительно выступает за усиление санкций.

Так, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что любой член конгресса, который откажется поддержать антироссийские санкции, "предаёт демократию".

— И если президент не подпишет [утверждённый конгрессом] законопроект, то он будет предателем демократии, — резюмировал Грэм.

Успешное голосование по законопроекту станет победой для давнего противника России — лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, который согласился объединить этот вопрос с голосованием по санкциям против Ирана. При этом лидер демократического меньшинства Чак Шумер пригрозил, что демократы будут бойкотировать голосование по Ирану, если сторонам не удастся договориться о жёстких санкциях против России.