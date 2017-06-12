Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане Парижа

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Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане Парижа

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Полиция на месте происшествия в Париже. Фото: Twitter/@ClementLanot

По данным местной полиции, пострадало четыре человека — трое из них с сильными ожогами доставлены в больницу.

Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане в районе Сен-Сен-Дени на севере Парижа. В помещении возник пожар.

В результате происшествия три человека получили серьёзные ожоги и были госпитализированы. По информации СМИ, пострадал ещё один человек. Характер его травм выясняется.

Сообщается, что преступник попытался совершить ограбление.

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