Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане Парижа

По данным местной полиции, пострадало четыре человека — трое из них с сильными ожогами доставлены в больницу.

Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане в районе Сен-Сен-Дени на севере Парижа. В помещении возник пожар.

AUBERVILLIERS - Très gros incendie, probablement criminel selon les premières informations. Plusieurs blessés graves. pic.twitter.com/QP0Xfzqctk — Clément Lanot (@ClementLanot) 11 июня 2017 г.

В результате происшествия три человека получили серьёзные ожоги и были госпитализированы. По информации СМИ, пострадал ещё один человек. Характер его травм выясняется.

Сообщается, что преступник попытался совершить ограбление.