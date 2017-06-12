Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане Парижа

Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане в районе Сен-Сен-Дени на севере Парижа. В помещении возник пожар.
AUBERVILLIERS - Très gros incendie, probablement criminel selon les premières informations. Plusieurs blessés graves. pic.twitter.com/QP0Xfzqctk— Clément Lanot (@ClementLanot) 11 июня 2017 г.
В результате происшествия три человека получили серьёзные ожоги и были госпитализированы. По информации СМИ, пострадал ещё один человек. Характер его травм выясняется.
Сообщается, что преступник попытался совершить ограбление.
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