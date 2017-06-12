Для эвакуации пострадавших с места аварии в Забайкалье МЧС применит вертолёты

К месту опрокидывания пассажирского автобуса дополнительно отправлены оперативные группы спасателей, травматологи и психологи.

Для эвакуации пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае будут задействованы вертолёты Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС и Центра медицины катастроф Республики Бурятия.

Лайф напоминает, что с места ДТП эвакуированы 34 человека, пострадавшие доставляются в Центральную районную больницу города Петровска-Забайкальского. По данным Минздрава, состояние эвакуированных оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.

Как отметили в региональном управлении МЧС, к месту происшествия также дополнительно направлены оперативные группы спасателей, травматологи и психологи.

Специалисты МЧС развернули оперативный штаб, работает телефон горячей линии.

Как ранее сообщал Лайф, в результате опрокидывания автобуса на федеральной трассе "Байкал" погибло 10 человек. Помощь медиков потребовалась 41 человеку.