На Гаити грузовик протаранил толпу людей

По меньшей мере 12 человек погибли в результате наезда грузовика на толпу людей в Гаити. По предварительной информации, ДТП случилось по вине водителя, который не справился с управлением.

Au moins 11 morts dans un accident à Cavaillon https://t.co/SkvJVuwppJ pic.twitter.com/h4Obmc9QO4 — MagazinePam (@magazine_pam) 11 июня 2017 г.

Жертвами аварии стали люди, занимавшиеся торговлей на обочине, и пешеходы. Ещё 15 человек получили ранения, они доставлены в больницы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.