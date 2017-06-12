На Гаити грузовик протаранил толпу людей

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На Гаити грузовик протаранил толпу людей

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По меньшей мере 12 человек погибли в результате наезда грузовика на толпу людей в Гаити. По предварительной информации, ДТП случилось по вине водителя, который не справился с управлением.

Жертвами аварии стали люди, занимавшиеся торговлей на обочине, и пешеходы. Ещё 15 человек получили ранения, они доставлены в больницы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.

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