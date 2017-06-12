Президент ФИФА усомнился в том, что катарский кризис помешает проведению ЧМ-2022

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Президент ФИФА усомнился в том, что катарский кризис помешает проведению ЧМ-2022

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Шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани (первый ряд, слева) и президент ФИФА Джанни Инфантино (первый ряд, справа). Фото: © REUTERS/Ibraheem Al Omari

Организация готова оказать посильную помощь в урегулировании вспыхнувшего конфликта.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино усомнился, что дипломатический кризис, в который оказался втянут Катар, помешает проведению в этой стране Чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом он сказал в интервью швейцарским изданиям.

— Я уверен, что за пять лет ситуация в регионе нормализуется. Главная задача ФИФА — пропаганда футбола, а не вмешательство в геополитические вопросы. Но если ФИФА сможет внести свой вклад в урегулирование конфликта, то, естественно, мы предложим свою помощь, — заверил Инфантино.

Напомним, ранее ряд немецких и британских изданий опубликовал материалы о том, что катарский кризис поставил под сомнение проведение мундиаля в ближневосточной стране. А глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что проведение такого турнира недопустимо в стране, поддерживающей мировой терроризм.

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