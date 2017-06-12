СМИ: Человек на автомобиле пытался протаранить толпу демонстрантов в Мальмё

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СМИ: Человек на автомобиле пытался протаранить толпу демонстрантов в Мальмё

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Мужчина на своём Volvo пытался протаранить толпу иракских беженцев. Фото: expressen.se

Не задев никого из мигрантов, машина врезалась в дерево, а её водителя от самосуда спас охранник.

В городе Мальмё неизвестный за рулём автомобиля Volvo пытался протаранить группу иракских беженцев, протестующих против политики шведских властей в отношении мигрантов. Об этом сообщает издание Expressen.

По данным СМИ, водитель не справился с управлением и врезался в дерево, после чего, опасаясь мести, заперся в салоне своей машины. По словам очевидцев, мужчину и его автомобиль они видели в этом районе и в предыдущие дни.

От самосуда водителя спас охранник, вовремя заметивший оживление возле здания Миграционного совета. Он позвонил в полицию и сумел оттеснить разъярённую толпу от повреждённого автомобиля. Прибывшие на место блюстители порядка задержали подозреваемого и в целях безопасности укрыли его в полицейской машине.

Отмечается, что никто из демонстрантов при инциденте не пострадал.

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