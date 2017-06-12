Катар заплатит экс-прокурору США $2,5 млн за советы по борьбе с терроризмом

Власти страны заключили сделку с юристами из фирмы Джона Эшкрофта, работавшего генпрокурором при Джордже Буше.

Юридическая компания бывшего генпрокурора США Джона Эшкрофта, занимавшего этот пост при президенте США Джордже Буше, проверит, как Катар занимается прекращением финансирования террористов. Как сообщает NBC, фирму Эшкрофта наняли сами катарские власти.

За эти услуги Катар заплатит американцам $2,5 млн, а за исполнением заказа будет лично следить бывший прокурор США, которому предстоит давать свою оценку мерам, предпринимаемым для борьбы с финансированием терроризма.

Катар также ждёт от Эшкрофта консультативных услуг по улучшению качества работы в данном направлении, в том числе — и по отмыванию денег.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Катар в том, что страна финансирует террористов на "очень высоком уровне". Лайф также напоминает, что ряд государств, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, обвинили Доху в поддержке терроризма и разорвали с Катаром дипотношения.