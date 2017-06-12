Число пострадавших из-за нападения в ресторане Парижа возросло до 12 человек

Два человека с тяжёлыми ранениями были немедленно доставлены в местную больницу.

Число пострадавших в результате происшествия в ресторане на севере Парижа возросло до 12 человек. Шесть из них — сотрудники полиции. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя пожарной службы французской столицы.

#BREAKING: 6 police officers suffered minor injuries during the molotov attack in #Aubervilliers — Breaking9news (@Breaking9news) 11 июня 2017 г.

Известно, что двое раненых с тяжёлыми травмами были доставлены в больницу.

Напомним, вечером 11 июня неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане в районе Сен-Сен-Дени на севере французской столицы. В помещении возник пожар. По предварительным данным, злоумышленник планировал ограбить заведение, однако это ему не удалось.