Число пострадавших из-за нападения в ресторане Парижа возросло до 12 человек

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Число пострадавших из-за нападения в ресторане Парижа возросло до 12 человек

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Место происшествия в Париже. Фото: Twitter/@ClementLanot

Два человека с тяжёлыми ранениями были немедленно доставлены в местную больницу.

Число пострадавших в результате происшествия в ресторане на севере Парижа возросло до 12 человек. Шесть из них — сотрудники полиции. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя пожарной службы французской столицы.

Известно, что двое раненых с тяжёлыми травмами были доставлены в больницу.

Напомним, вечером 11 июня неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане в районе Сен-Сен-Дени на севере французской столицы. В помещении возник пожар. По предварительным данным, злоумышленник планировал ограбить заведение, однако это ему не удалось.

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