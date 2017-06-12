Власти Москвы назвали провокацией слова Навального о переносе акции на Тверскую

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Власти Москвы назвали провокацией слова Навального о переносе акции на Тверскую

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Тверская улица в Москве. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Организаторы митинга не уведомляли мэрию о своём решении отказаться от проведения акции на проспекте Академика Сахарова.

В мэрии Москвы прокомментировали решение Алексея Навального перенести акцию 12 июня с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу, назвав его провокацией. Об этом заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

По его словам, организаторы митинга согласовали с городскими властями все условия проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова и не говорили о том, что хотят поменять свои планы. А потому опубликованное Навальным заявление о переносе места митинга является не чем иным, как введением в заблуждение участников акции.

Появление митингующих в не согласованных со столичными властями местах будет считаться несанкционированным. Вместе с тем руководство города пообещало, что сделает всё необходимое для обеспечения безопасности митингующих в отведённом для акции месте.

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