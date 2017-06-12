Прокуратура Москвы предостерегла Навального от несогласованной акции на Тверской

Любые попытки провести несогласованное мероприятие на Тверской улице станут прямым нарушением закона.

Столичная прокуратура направила основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному предостережение о недопустимости проведения 12 июня несогласованной акции на Тверской улице.

— Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организаторам были предложены альтернативные места проведения, на одно из которых — проспект Сахарова — они дали своё согласие, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на Тверской улице станут прямым нарушением закона. А правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций и массовых беспорядков.