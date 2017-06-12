Жители Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США

Граждан страны попросили выбрать окончательный статус острова из нескольких вариантов.

На избирательных участках в Пуэрто-Рико подсчитали 96,5% бюллетеней. По последним данным, опубликованным избирательной комиссией, более 97% проголосовавших выступили за присоединение страны к США.

Как сообщает BBC, в референдуме приняли участие около 512 тысяч человек из 2,3 млн, а это 23%.

Отметим, что жителям Пуэрто-Рико предложили сделать выбор из трёх вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", в котором находится остров на данный момент.