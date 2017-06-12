Авиаудар США убил восемь сомалийских боевиков

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Авиаудар США убил восемь сомалийских боевиков

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Восемь боевиков уничтожены в ходе удара Вооружённых сил США по позициям группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщает Fox News.

Военные сообщили журналистам, что при ударе были использованы беспилотники. Атака по позициям боевиков была осуществлена в 300 километрах к юго-востоку от столицы страны, Могадишо, где "Аш-Шабаб" особенно сильна.

Согласно отчёту Пентагона, при ударе также уничтожены командный центр и склад.

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