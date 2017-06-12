Авиаудар США убил восемь сомалийских боевиков

Восемь боевиков уничтожены в ходе удара Вооружённых сил США по позициям группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщает Fox News.

Breaking News: U.S. airstrike targets al-Shabaab in Somalia. pic.twitter.com/4Cvq7AFbZC — Fox News (@FoxNews) 11 июня 2017 г.

Военные сообщили журналистам, что при ударе были использованы беспилотники. Атака по позициям боевиков была осуществлена в 300 километрах к юго-востоку от столицы страны, Могадишо, где "Аш-Шабаб" особенно сильна.

Согласно отчёту Пентагона, при ударе также уничтожены командный центр и склад.