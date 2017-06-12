19-летний британец задержан по делу о теракте в Лондоне

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19-летний британец задержан по делу о теракте в Лондоне

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Полицейский кордон рядом с Лондонским мостом. Фото: © REUTERS/Neil Hall

Британская полиция в рамках расследования дела о теракте на Лондонском мосту задержала 19-летнего юношу.

На сайте полиции говорится, что спецоперация по задержанию прошла в южном Лондоне. Задержанного доставили в полицейский участок.

Помимо него под арестом сейчас находится шесть человек. Ещё 12 человек полиция освободила без предъявления официальных обвинений.

Напомним, в результате атаки на Лондонском мосту и последующего нападения на людей в районе Боро-маркета погибло восемь человек. Полиция сумела ликвидировать всех троих террористов в ночь нападения.

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