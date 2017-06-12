Священнослужители Читинской епархии спасали людей после ДТП в Забайкалье

Священники поспешили на место аварии сразу, как только стало известно, что автобус с паломниками опрокинулся в кювет.

Людей, попавших в аварию в Забайкалье, вместе со всеми спасали из разбитого автобуса священники и монашествующие. Как сообщается на сайте Читинской епархии, священнослужители также оказывали пострадавшим психологическую помощь.

Напомним, на трассе "Байкал" опрокинулся автобус, перевозивший паломников после крестного хода в селе Урлук в день памяти иконы Пресвятой Богородицы "Споручница грешных". В ДТП погибло 11 человек, пострадало порядка 40. Состояние 34 оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.

В сообщении епархии отмечается, что священники из Красного Чикоя и Петровска-Забайкальского приехали на место аварии сразу, как только о ней стало известно.

— Игумения Ольга (Василькова) — настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых — лично доставила несколько раненых в Петровск-Забайкальскую районную больницу, — отметили в епархии.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский, глава Забайкальской митрополии Димитрий, который тоже был на месте ДТП, заверил, что Читинская епархия поможет семьям погибших и пострадавших.