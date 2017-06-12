Трамп пришёл на свадьбу к незнакомцам в Нью-Джерси

Сотрудники Секретной службы прервали мероприятие и расчистили путь для главы Соединённых Штатов.

Президент США Дональд Трамп посетил свадебную церемонию, проходившую в его гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Несмотря на то что возможность встретиться с главой государства указана в рекламных брошюрах клуба, визит Трампа оказался неожиданным для молодожёнов и гостей праздника.

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI — Ashley Killough (@KilloughCNN) 11 июня 2017 г.

— Визит его был очень кратким. Он помахал всем. Все, очевидно, удивились, встали со своих стульев и подошли, чтобы сфотографироваться. Невеста выбежала, и он обнял и поцеловал её, она была просто в восторге. А потом жених узнал, тоже подошёл. Никто не знал, что это случится, — сказал один из друзей жениха и невесты.

He stopped to say hello at the wedding party Публикация от Madelyn Smith (@madelyns_moving_castle) Июн 10 2017 в 7:18 PDT

По информации The Hill, за пять минут лидер Соединённых Штатов успел станцевать с невестой, произнести небольшую речь и сделать фотографии с гостями.