Трамп пришёл на свадьбу к незнакомцам в Нью-Джерси

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Трамп пришёл на свадьбу к незнакомцам в Нью-Джерси

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Президент США Дональд Трамп с молодожёнами. Фото: Instagram/@lauramp11

Сотрудники Секретной службы прервали мероприятие и расчистили путь для главы Соединённых Штатов.

Президент США Дональд Трамп посетил свадебную церемонию, проходившую в его гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Несмотря на то что возможность встретиться с главой государства указана в рекламных брошюрах клуба, визит Трампа оказался неожиданным для молодожёнов и гостей праздника.

— Визит его был очень кратким. Он помахал всем. Все, очевидно, удивились, встали со своих стульев и подошли, чтобы сфотографироваться. Невеста выбежала, и он обнял и поцеловал её, она была просто в восторге. А потом жених узнал, тоже подошёл. Никто не знал, что это случится, — сказал один из друзей жениха и невесты.

He stopped to say hello at the wedding party

Публикация от Madelyn Smith (@madelyns_moving_castle)

По информации The Hill, за пять минут лидер Соединённых Штатов успел станцевать с невестой, произнести небольшую речь и сделать фотографии с гостями.

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