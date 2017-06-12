Партия Макрона набрала более 32% в первом туре парламентских выборов во Франции

Центристская партия "Вперёд" действующего президента Франции Эммануэля Макрона и присоединившиеся к ней центристы из "Демократического движения" набрали 32,32% по итогам первого тура парламентских выборов.

#BREAKING France vote final results: Macron centrists lead on 32.32%, right-wing 21.56% — AFP news agency (@AFP) 12 июня 2017 г.

Второе место заняла правоцентристская партия "Республиканцы", которая выступает в альянсе с Союзом демократов и независимых, — у неё 21,56%. На третьей строчке расположился "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Второй тур парламентских выборов состоится 18 июня.