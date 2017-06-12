У китайского самолёта прямо в небе образовалась гигантская дыра в турбине

Большая дыра в турбине стала причиной экстренной посадки самолёта Airbus 330 китайской авиакомпании China Eastern.
#ChinaEastern flight #MU736 returns after engine fault detected after take-off from Sydney, no casualties https://t.co/8S7j3p3nvX pic.twitter.com/txkuxpMLwM— China Xinhua News (@XHNews) 11 июня 2017 г.
Как сообщает агентство Синьхуа, примерно через час после того, как лайнер вылетел из Сиднея и взял курс на Шанхай, пилоты выявили сильный шум в салоне. В связи с этим они решили вернуться в аэропорт вылета.
Уже на земле выяснилось, что в левой турбине образовалась большая дыра.
Причины такого повреждения пока неизвестны. В результате инцидента никто не пострадал.
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