У китайского самолёта прямо в небе образовалась гигантская дыра в турбине

Большая дыра в турбине стала причиной экстренной посадки самолёта Airbus 330 китайской авиакомпании China Eastern.

Как сообщает агентство Синьхуа, примерно через час после того, как лайнер вылетел из Сиднея и взял курс на Шанхай, пилоты выявили сильный шум в салоне. В связи с этим они решили вернуться в аэропорт вылета.

Уже на земле выяснилось, что в левой турбине образовалась большая дыра.

Причины такого повреждения пока неизвестны. В результате инцидента никто не пострадал.