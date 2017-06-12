На авиашоу во Франции самолёт времён Второй мировой перевернулся при взлёте

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На авиашоу во Франции самолёт времён Второй мировой перевернулся при взлёте

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Обломок пропеллера травмировал одну из зрительниц — молодую девушку, травмы получил и пилот.

Британский истребитель времён Второй мировой войны Spitfire опрокинулся при взлёте на авиашоу во Франции.

Как сообщает портал Airlive.net, обломок пропеллера травмировал одну из зрительниц — молодую девушку. Травмы получил и пилот, однако данных о его состоянии пока нет.

Прибывшие на место спасатели оказали помощь травмированным. К счастью, авария не привела к возгоранию самолёта.

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