Спецавиация в День России обеспечит над Москвой хорошую погоду

Самолёты столичного авиаузла — Ан-12, Ан-26 и Як-42 — заступили на дежурство, которое завершится для них только к концу праздничного дня.

Десять самолётов столичного авиаузла заступили на дежурство утром 12 июня, чтобы во время празднования в Москве Дня России обеспечивать хорошую погоду.

Несмотря на то что синоптики больших дождей не обещают, пилоты будут дежурить до конца праздничного дня. Погоду москвичам и гостям столицы будут обеспечивать самолёты Ан-12, Ан-26 и Як-42.

Как сообщили в диспетчерской, в городе в праздничный день ожидается облачная с прояснениями погода. Местами прогнозируется небольшой дождь. Для оценки погодных условий вблизи столицы и на подступах к ней специалисты начали проводить метеорологическую разведку.

Подчёркивается, что спецавиация не нарушит работу столичных аэропортов, поскольку полёты проходят вне установленных для гражданских полётов коридоров.