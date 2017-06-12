Спецавиация в День России обеспечит над Москвой хорошую погоду

Читайте также

Спецавиация в День России обеспечит над Москвой хорошую погоду

1163

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Самолёты столичного авиаузла — Ан-12, Ан-26 и Як-42 — заступили на дежурство, которое завершится для них только к концу праздничного дня.

Десять самолётов столичного авиаузла заступили на дежурство утром 12 июня, чтобы во время празднования в Москве Дня России обеспечивать хорошую погоду.

Несмотря на то что синоптики больших дождей не обещают, пилоты будут дежурить до конца праздничного дня. Погоду москвичам и гостям столицы будут обеспечивать самолёты Ан-12, Ан-26 и Як-42.

Как сообщили в диспетчерской, в городе в праздничный день ожидается облачная с прояснениями погода. Местами прогнозируется небольшой дождь. Для оценки погодных условий вблизи столицы и на подступах к ней специалисты начали проводить метеорологическую разведку.

Подчёркивается, что спецавиация не нарушит работу столичных аэропортов, поскольку полёты проходят вне установленных для гражданских полётов коридоров.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!