Два вертолёта перевозят в Бурятию пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Тем временем на место крупной аварии направлены три автомобиля реанимации — они везут компоненты крови.

В республиканскую больницу Бурятии вылетели два вертолёта Ми-8, на борту которых находятся 12 пострадавших в ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Забайкальского края.

В ведомстве также сообщили, что к месту аварии направлены три реанимобиля, два из них везут компоненты крови. При необходимости из Читы готовы выехать ещё пять машин скорой помощи.

— Местный ДОСААФ готов в случае необходимости предоставить три самолёта для эвакуации, — сказали в Минздраве.

Лайф сообщал о крупной аварии, которая произошла накануне в Забайкалье на трассе "Байкал". Перевозивший паломников автобус опрокинулся в кювет, погибло 11 человек. Порядка 40 человек пострадало, состояние 34 оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.