Экс-наставник сборной России по футболу Фабио Капелло возглавил китайский клуб

Контракт заключён на 18 месяцев, а заработок тренера составит 10 миллионов евро в год.

Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло, который с 2012 по 2015 год тренировал национальную сборную России, официально возглавил клуб китайской Суперлиги "Цзянсу сунин". Об этом сообщает People's Daily, China‏.

Контракт заключён на 18 месяцев, а заработок тренера составит 10 миллионов евро в год.

Капелло стал третьим итальянцем, который сейчас работает в Китае. Двое других — Марчелло Липпи, который тренирует сборную страны, и Фабио Каннаваро, возглавляющий клуб "Тяньцзинь цюаньцзянь".

Команда Капелло занимает 14-е место в китайской Суперлиге после 12 туров, на семь баллов отставая от лидера — "Бэйцзин гоань".