Экс-наставник сборной России по футболу Фабио Капелло возглавил китайский клуб

Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло, который с 2012 по 2015 год тренировал национальную сборную России, официально возглавил клуб китайской Суперлиги "Цзянсу сунин". Об этом сообщает People's Daily, China.
Former England, Russia manager Fabio Capello named coach of Chinese club #JiangsuSuning on an 18-month contract https://t.co/2nX3kq7uiH pic.twitter.com/gDFgu72kie— People's Daily,China (@PDChina) 12 июня 2017 г.
Контракт заключён на 18 месяцев, а заработок тренера составит 10 миллионов евро в год.
Капелло стал третьим итальянцем, который сейчас работает в Китае. Двое других — Марчелло Липпи, который тренирует сборную страны, и Фабио Каннаваро, возглавляющий клуб "Тяньцзинь цюаньцзянь".
Команда Капелло занимает 14-е место в китайской Суперлиге после 12 туров, на семь баллов отставая от лидера — "Бэйцзин гоань".
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