Мюзикл по роману "Война и мир" получил главную театральную награду США

Постановка театра Нью-Йорка была представлена в 12 номинациях и стала лучшей в двух из них.

Мюзикл "Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года" в постановке The Imperial Theater из Нью-Йорка получил премию "Тони" за лучшую сценографию и световой дизайн. Об этом сообщает The New York Times.

71-я церемония награждения победителей прошла в театрально-концертном зале "Радио-сити" в Нью-Йорке. Ведущим мероприятия стал актёр Кевин Спейси.

"Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года" — это мюзикл в ключе электропоп-оперы на музыку и стихи композитора Дэйва Маллоя. Основан на пятой части второго тома романа Льва Толстого "Война и мир".