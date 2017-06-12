Мадуро обвинил венесуэльскую оппозицию в подготовке детей-террористов

Чтобы повлиять на своих политических противников, президент Венесуэлы намерен обратиться к папе римскому.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция тренирует детей для террористических групп. Чтобы повлиять на своих противников, глава государства намерен обратиться к главе Католической церкви — папе римскому Франциску. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Я собираюсь обратиться к Франциску, чтобы он помог нам остановить насилие, — заявил Мадуро, выступая на национальном телевидении.

За помощью к Ватикану обращались обе стороны конфликта, однако переговоры с участием представителей Католической церкви осенью прошлого года завершились ничем.

При этом венесуэльские епископы поддержали мнение оппозиционеров, что желание Мадуро переписать конституцию после выборов есть не что иное, как попытка изменить правила игры, чтобы консолидировать власть.