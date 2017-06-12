Некоммерческий театр в Нью-Йорке остался без спонсоров после убийства "Трампа"

Руководство авиакомпании Delta Airlines, финансирующей Public Theater на протяжении четырёх лет, возмутилось чередой слишком прозрачных аналогий в одной из постановок.

Авиакомпания Delta Airlines и Bank of America (Банк Америки) решили отказаться от спонсорства Нью-Йоркского общественного театра после того, как его коллектив представил современную постановку трагедии Шекспира "Юлий Цезарь".

Спектакль рассказывает историю Цезаря, которого древнеримские сенаторы убили из-за того, что тот становится слишком деспотичным. Однако, в отличие от оригинальной постановки, древнеримский император предстаёт рослым мужчиной в деловом костюме со значком в виде флага США. У него также характерные светлые волосы.

Смерть главного героя происходит в конце постановки: на сцене его убивают ножами женщина и представители меньшинств.

Супруга Цезаря отличается тем, что носит дизайнерскую одежду и говорит с ощутимым славянским акцентом. Как отмечает Daily News, главные герои обладают "глазами и чертами Дональда Трампа и его жены Меланьи".

Delta Airlines вместе с Bank of America и компанией American Express являются основными спонсорами некоммерческого общественного театра. В компании заявили, что "художественное руководство театра перешло границу хорошего вкуса".