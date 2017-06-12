Генеральные прокуроры Мэриленда и Вашингтона подают в суд на Трампа

По мнению истцов, Трамп нарушил своё обещание размежевать бизнес-интересы и интересы страны.

Генеральный прокурор штата Мэриленд Брайан Фрош и его коллега из столицы США — Вашингтона Карл Расин подают в суд на действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Washington Post.

По мнению истцов, тот факт, что компании Трампа получали миллионные выплаты от иностранцев уже после того, как республиканец стал главой Белого дома, является нарушением антикоррупционного законодательства.

Перед вступлением в должность Трамп заявлял, что передаёт свои бизнес-активы специальному трасту, управляемому его сыновьями, чтобы исключить конфликт интересов. Однако, по мнению прокуроров Мэриленда и Вашингтона, Трамп нарушил своё обещание и получает регулярные отчёты о финансовом состоянии своей компании.