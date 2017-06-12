В Мьянме нашли тела 26 пассажиров упавшего самолёта

Всего на борту находилось 14 членов экипажа и ещё 108 человек — военнослужащих и членов их семей.

Спасатели обнаружили тела ещё 26 пассажиров военно-транспортного самолёта Y-8 Вооружённых сил Мьянмы, который потерпел крушение 7 июня в районе Андаманского моря. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Поисковая операция в настоящее время ведётся в районе южного побережья страны. В ней задействованы девять кораблей ВМС и авиация.

26 more bodies found from missing Myanmar military plane, total now 59: military https://t.co/13Q2k0f9Xz pic.twitter.com/9cCaais7sV — China Xinhua News (@XHNews) 12 июня 2017 г.

По информации издания, всего спасателям удалось достать из воды тела 26 мужчин, 23 женщин и девяти детей. Останки ещё одного человека пока не идентифицированы.

Ранее Лайф сообщал, что военно-транспортный самолёт Y-8 Вооружённых сил Мьянмы вылетел 7 июня из Мьей в Янгон. Когда борт пролетал над Андаманским морем, он пропал с экранов радаров.