На выборах в Косове лидирует коалиция экс-премьера

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На выборах в Косове лидирует коалиция экс-премьера

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Вид на столицу Косово - Приштину. Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

На парламентских выборах в непризнанной Республике Косово лидирует коалиция, во главе которой стоит бывший премьер — командир Рамуш Харадинай. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, на данный момент обработано уже более 70% бюллетеней. Согласно подсчётам, на выборах лидирует коалиция, состоящая из партии Харадиная "Альянс за будущее Косова" и пропрезидентской Демократической партии Косова.

Примечательно, что ранее командира обвиняли в организации массовых убийств косовских сербов в 90-е годы.

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