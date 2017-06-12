На выборах в Косове лидирует коалиция экс-премьера

На парламентских выборах в непризнанной Республике Косово лидирует коалиция, во главе которой стоит бывший премьер — командир Рамуш Харадинай. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, на данный момент обработано уже более 70% бюллетеней. Согласно подсчётам, на выборах лидирует коалиция, состоящая из партии Харадиная "Альянс за будущее Косова" и пропрезидентской Демократической партии Косова.

Примечательно, что ранее командира обвиняли в организации массовых убийств косовских сербов в 90-е годы.