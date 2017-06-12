Опубликован список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Опубликован список погибших в ДТП с автобусом, перевернувшимся накануне на 702-м километре федеральной трассы "Байкал".
1. Новак А.Ю.
2. Масленникова С.Г.
3. Распопова О.Л.
4. Одиноких Ю.
5. Беломестнова (имя неизвестно).
Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова
Имена ещё семи жертв ДТП устанавливаются. Список погибших будет пополняться по мере поступления информации.
Напомним, автобус с паломниками разбился в Забайкальском крае накануне.
Более подробную информацию о трагедии читайте в нашей текстовой трансляции.
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