Опубликован список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

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Опубликован список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

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Фото: МЧС РФ

Опубликован список погибших в ДТП с автобусом, перевернувшимся накануне на 702-м километре федеральной трассы "Байкал".

1. Новак А.Ю.

2. Масленникова С.Г.

3. Распопова О.Л.

4. Одиноких Ю.

5. Беломестнова (имя неизвестно).

Имена ещё семи жертв ДТП устанавливаются. Список погибших будет пополняться по мере поступления информации.

Напомним, автобус с паломниками разбился в Забайкальском крае накануне.

Более подробную информацию о трагедии читайте в нашей текстовой трансляции.

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