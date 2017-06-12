Опубликован список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Опубликован список погибших в ДТП с автобусом, перевернувшимся накануне на 702-м километре федеральной трассы "Байкал".

1. Новак А.Ю. 2. Масленникова С.Г. 3. Распопова О.Л. 4. Одиноких Ю. 5. Беломестнова (имя неизвестно). Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Имена ещё семи жертв ДТП устанавливаются. Список погибших будет пополняться по мере поступления информации.

Напомним, автобус с паломниками разбился в Забайкальском крае накануне.

Более подробную информацию о трагедии читайте в нашей текстовой трансляции.