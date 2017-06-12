Google заменил логотип на анимированный дудл в честь Дня России

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Google заменил логотип на анимированный дудл в честь Дня России

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Поисковик Google 12 июня заменил фирменный логотип на анимированный дудл в честь Дня России. Как сообщили в пресс-службе компании, праздничную анимацию создал сценарист и номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит. Примечательно, что логотип за всю историю существования дудлов впервые разработал российский художник.

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Дудл создан в виде березовой рощи, где появляется логотип компании. Кликнув на него, можно получить различные сведение о традициях празднования Дня России.

Увидеть анимацию можно только 12 июня на стартовой странице Google.

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