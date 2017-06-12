Россия и Белоруссия могут перейти на рубли при расчёте за энергоресурсы

Когда именно состоится этот переход — пока неизвестно, однако проект соответствующего соглашения уже готов.
Москва и Минск близки к достижению соглашения о расчётах за нефть и газ в рублях. Об этом заявил замминистра энергетики Белоруссии Вадим Закревский.
Когда именно должен состояться переход на единую валюту расчёта за энергоресурсы — пока неизвестно, однако ожидается, что это может произойти уже к концу текущего года.
Проект соответствующего соглашения о расчёте в рублях уже готов.
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