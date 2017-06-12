Житель США выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

Джекпот стал десятым по величине за всю историю проведения подобных акций в Америке.

Житель Калифорнии выиграл в лотерее Powerball $448 млн. Об этом сообщили представители компании.

Имя счастливчика пока не раскрывается. На данный момент известно только то, что выигрышный билет мужчина приобрёл в продуктовом магазине.

Представители Powerball уточнили, что данный выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в Америке.

Согласно правилам акции, выигрыш получает тот, кто верно угадал номера пяти белых шаров и одного красного, который и называется Powerball. Шансы правильно определить все номера номеров — примерно один на 292 миллиона.

Отметим, что в январе прошлого года джекпот Powerball достиг рекордных $1,5 млрд, когда было сразу три выигрышных билета.