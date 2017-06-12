На Украине сотрудница "Спортлото" ограбила собственное заведение после проигрыша

Полицейским женщина сказала, что контору ограбили двое неизвестных в масках. Cлова женщины подтвердил охранник заведения, судя по всему находившийся с ней в сговоре.

Женщина — оператор лотереи "Спортлото" в украинском городе Торецке ограбила своё место работы после того, как проиграла там семь тысяч гривен (15 тысяч рублей), сообщает портал "Вести Украина". Из кассы игорного заведения пропало 10 тысяч гривен (21 тысяча рублей).

При этом прибывшим по вызову сотрудникам полиции женщина сообщила, что контору ограбили двое неизвестных в масках, которые якобы вместе с деньгами прихватили и личные вещи женщины. Слова женщины подтвердил охранник заведения, судя по всему находившийся с ней в сговоре.

Сутки полиция занималась поиском преступников, пока расследование снова не привело их к "пострадавшей". Было установлено, что женщина сама инсценировала разбой. Женщина раскаивается и даёт показания.