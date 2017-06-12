Пассажирский автобус перевернулся в Томской области, погиб ребёнок

В больницы направлено пятнадцать человек. По дороге в медучреждение скончался ребёнок.

Сегодня утром в Томской области, на трассе Томск — Колпашево, перевернулся автобус. В нём ехало 27 человек. Авария случилась около восьми часов утра. Сообщается, что госпитализировано 17 человек. Погиб пятимесячный ребёнок, он умер по дороге в больницу.

— Пострадавшие пассажиры вертолётом санавиации доставлены в центральную районную больницу г. Колпашево Колпашевского района, а также бригадами скорой помощи в медицинские учреждения с. Подгорное Чаинского района и с. Молчаново Молчановского района, — сообщил Лайфу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.

Предположительно, причиной аварии стало столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло опрокидывание. Автобус КИА следовал из Томска в Парабель.

Напомним, накануне вечером такая же трагедия случилась в Забайкальском крае. Там перевернулся автобус, в котором ехал 51 человек. Травмы получили все. 12 человек скончались. Лайф ведёт текстовую трансляцию.