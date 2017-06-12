В Забайкалье проверят транспорт и дороги после ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова по итогам заседания оперативного штаба заявила, что после вчерашней страшной аварии в регионе проверят состояние общественного транспорта и дорог.
Жданова отметила, что в настоящее время ведётся работа по выяснению причин трагедии.
— В кратчайшие сроки будут озвучены предварительные результаты этой работы. Будем принимать решения по всеобщей ревизии, проверке состояния дорожного покрытия, транспортных средств, перевозчиков, соблюдению лицензионных нормативов, исполнению всех необходимых правил техники безопасности и дорожного движения. Нужно делать серьёзные выводы, — пояснила губернатор.
При этом она высоко оценила действия специалистов МЧС и медиков, добавив, что все необходимые меры были предприняты в первые часы после трагедии.
Напомним, 11 июня вечером в Петровск-Забайкальском районе, недалеко от села Хохотуй, перевернулся пассажирский автобус. 12 человек погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести.
Завтрашний день объявлен в регионе днём траура.
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