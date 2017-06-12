В Забайкалье проверят транспорт и дороги после ДТП с автобусом

Ранее стало известно, что на месте аварии не было предупреждающих знаков о ремонте на участке пути.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова по итогам заседания оперативного штаба заявила, что после вчерашней страшной аварии в регионе проверят состояние общественного транспорта и дорог.

Жданова отметила, что в настоящее время ведётся работа по выяснению причин трагедии.

— В кратчайшие сроки будут озвучены предварительные результаты этой работы. Будем принимать решения по всеобщей ревизии, проверке состояния дорожного покрытия, транспортных средств, перевозчиков, соблюдению лицензионных нормативов, исполнению всех необходимых правил техники безопасности и дорожного движения. Нужно делать серьёзные выводы, — пояснила губернатор.

При этом она высоко оценила действия специалистов МЧС и медиков, добавив, что все необходимые меры были предприняты в первые часы после трагедии.

Напомним, 11 июня вечером в Петровск-Забайкальском районе, недалеко от села Хохотуй, перевернулся пассажирский автобус. 12 человек погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Завтрашний день объявлен в регионе днём траура.