Президент Молдавии Игорь Додон поздравил граждан РФ с Днём России и выразил надежду на восстановление отношений между странами. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
Додон подчеркнул, что Россия является для республики важнейшим стратегическим партнёром. Также он отметил, что РФ и Молдавию связывают вековые культурные ценности и традиции в духе единства, добра, взаимного уважения и дружбы.
— И мы, несмотря на любые трудности и препятствия, восстановим наши межгосударственные отношения в полной мере! — добавил молдавский лидер.
- Популярные
- По времени