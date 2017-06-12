Президент Молдавии Игорь Додон поздравил граждан РФ с Днём России

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Президент Молдавии Игорь Додон поздравил граждан РФ с Днём России

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Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Он отметил, что страны связывают вековые культурные ценности и традиции в духе единства, добра и дружбы.

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил граждан РФ с Днём России и выразил надежду на восстановление отношений между странами. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

Додон подчеркнул, что Россия является для республики важнейшим стратегическим партнёром. Также он отметил, что РФ и Молдавию связывают вековые культурные ценности и традиции в духе единства, добра, взаимного уважения и дружбы.

— И мы, несмотря на любые трудности и препятствия, восстановим наши межгосударственные отношения в полной мере! — добавил молдавский лидер.

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