Киев может обязать россиян заранее предупреждать о поездках на Украину

Министр иностранных дел Незалежной намерен создать систему контроля за пересечением гражданами РФ российско-украинской границы.

Украина может обязать россиян заранее предупреждать о своём намерении посетить Незалежную. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать специальную платформу в Интернете, контролирующую въезд граждан РФ. Об этом министр сообщил в эфире телеканала "1+1".

— Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо, — сказал Климкин.

По словам министра, главная цель — закрыть границу, но "таким способом, чтобы это был не политический призыв" и "чтобы это не повредило украинцам".

Напомним, в конце мая инициативу о введении визового режима с Россией предложили рассмотреть в Верховной раде Украины. В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, если Украина введёт в отношении России визовый режим пересечения границы, Россия поступит так же.