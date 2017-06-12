Семьям жертв ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Кроме того, материальную помощь получат также пострадавшие в этой серьёзной аварии.

Сегодня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила о том, что семьи всех 12 погибших в ДТП с автобусом получат компенсации в размере одного миллиона рублей.

— Прежде всего, конечно, психологическая и моральная поддержка — эта помощь уже оказывается, с людьми работают психологи. Материальная поддержка будет оказана в самые кратчайшие сроки, — сказала Жданова.

Напомним, что серьёзное ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае унесло жизнь 12 человек. По предварительным данным, на месте аварии проводились дорожные работы, однако рабочие по какой-то причине не установили предупреждающие знаки и заграждения.