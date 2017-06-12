Малкину разбили нос во время празднования победы "Питтсбурга" в Кубке Стэнли

Нападающий "Питтсбург пингвинз" Евгений Малкин пострадал во время празднования победы клуба в финале Кубка Стэнли. Об этом сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на пресс-службу НХЛ. Отмечается, что хоккеист ударился о шлем Мэтта Мюррея.

Малкину разбили нос во время празднования https://t.co/nZPmnF0gvo с помощью @NHL — Сергей Жуковский (@Serghanli71) 12 июня 2017 г.

— Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем. Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея, — приводит слова спортсмена пресс-служба НХЛ.

Ранее стало известно о том, что "Питтсбург" в пятый раз в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В результате Евгений Малкин стал пятым россиянином, завоевавшим эту награду.