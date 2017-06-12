"Этот праздник объединяет всех". Лукашенко поздравил Путина с Днём России

Президент Белоруссии отметил, что в стране высоко ценят братскую дружбу и стратегическое партнёрство с РФ.

Утром 12 июня Александр Лукашенко отправил Владимиру Путину поздравление с Днём России. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит её настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России <...> получает широкую поддержку россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Ранее президент Молдавии Игорь Додон написал поздравление с Днём России у себя на "фейсбуке".

Отметим, в сегодняшний праздничный день в Москве ожидается тёплая и солнечная погода. В частности, разгонять облака над городом будут десять самолётов столичного авиаузла.