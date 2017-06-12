Microsoft представила самую мощную в мире игровую консоль

При этом новая Xbox One X будет самой компактной из всех выпущенных компанией приставок.

Microsoft анонсировала выпуск новой игровой приставки Xbox One X — самой мощной игровой консоли в мире и при этом самой компактной из выпущенных компанией. Презентация приставки прошла на выставке игровой индустрии E3 в Лос-Анджелесе.

Консоль сможет запускать игры в разрешении 4К, мощность графической карты составит шесть терафлопсов. Для сравнения, у PS4 Pro этот показатель составляет 4,2 терафлопса. Консоль будет работать на Windows 10 и совместима со всеми аксессуарами, доступными для Xbox One S.

Приставка поступит в продажу 7 ноября и будет стоить 499 долларов.