Президент Польши попросит Трампа увеличить численность войск США в стране

Ожидается, что американский лидер посетит страну 6 июля, перед проведением саммита G20.

Президент Польши Анджей Дуда планирует обсудить в ходе визита президента США Дональда Трампа вопрос увеличения американского военного присутствия в стране. Об этом он сказал в интервью изданию SE.

— Мы будем говорить прежде всего об экономических вопросах и вопросах, связанных с безопасностью. Также о присутствии в Польше американских войск. Хорошо было бы, если бы их было у нас больше, — сказал Дуда.

Также польский лидер подчеркнул, что несколько раз приглашал Трампа посетить страну. По его словам, США являются очень важным стратегическим союзником Польши.

Напомним, американский президент Дональд Трамп посетит Польшу перед саммитом G20 6 июля.