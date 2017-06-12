МВД предостерегло москвичей от участия в несогласованной акции на Тверской

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МВД предостерегло москвичей от участия в несогласованной акции на Тверской

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Сегодня в Москве сотрудники правоохранительных органов работают в усиленном режиме в связи с многочисленными праздничными мероприятиями. Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Сотрудники правоохранительных органов напомнили жителям и гостям города, что в центре столицы запланированы праздничные мероприятия ко Дню России и любые протестные действия будут пресекаться.

Главное управление МВД России по Москве обратилось к москвичам и попросило соблюдать меры предосторожности, принимая решение об участии в несогласованной акции.

— После появления в Интернете призывов переместиться с проспекта Сахарова на Тверскую улицу для организации несогласованной протестной акции столичная полиция официально предупреждает: поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, — говорится в сообщении.

Отметим, изначально власти города согласовали проведение акции оппозиционера Алексея Навального на проспекте Сахарова. Вечером 11 июня политик резко изменил свои планы и призвал своих сторонников выходить на Тверскую.

Сегодня в течение дня на той же улице состоится финал исторического фестиваля "Времена и эпохи". Реконструкторы обещают продемонстрировать самые зрелищные этапы всемирной истории: от эпохи раннего железного века и до конца Второй мировой войны.

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