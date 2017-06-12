МИД Украины боится потерять своих граждан в случае введения визового режима с РФ

Несмотря на это, отказываться от идеи введения виз с Россией Министерство иностранных дел страны не планирует.

Сегодня официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что в случае введения визового режима с Россией её страна может потерять многих граждан, так как они смогут получить российское гражданство по ускоренной процедуре. Об этом сообщает телеканал "112".

— Надо взвешенно подходить к нашей стратегии, с пониманием трёх факторов. Прежде всего, это количество украинских граждан, которые находятся в России — это от трёх до четырёх миллионов граждан. Сейчас Россия ввела довольно упрощённую процедуру получения гражданства, то есть за три месяца и зная русский язык — это очень ускоренная процедура, и это важный фактор, мы можем потерять большое количество наших граждан, — сказала Беца.

Однако несмотря на опасения, она полностью поддерживает идею введения визового режима с Россией.

Напомним, что ранее глава МИД Украины предложил обязать россиян заранее сообщать о каждой поездке в Незалежную.