Бортников о несогласованной акции оппозиции на Тверской: Это провокация

Глава ФСБ Александр Бортников прокомментировал призывы оппозиции приходить на сегодняшний митинг не на проспекте Сахарова, где митинг был согласован властями Москвы, а на Тверской. На вопрос, являются ли призывы прийти на несогласованную акцию провокацией, Александр Бортников ответил утвердительно.
При этом он заявил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом и угрозы безопасности граждан он не видит.
— Угрозы безопасности не вижу, нужно всем соблюдать закон, — сказал глава ФСБ.
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