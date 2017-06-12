Бортников о несогласованной акции оппозиции на Тверской: Это провокация

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Бортников о несогласованной акции оппозиции на Тверской: Это провокация

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Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

По мнению главы ФСБ, безопасности жителей Москвы ничего не угрожает. Он призвал к соблюдению закона.

Глава ФСБ Александр Бортников прокомментировал призывы оппозиции приходить на сегодняшний митинг не на проспекте Сахарова, где митинг был согласован властями Москвы, а на Тверской. На вопрос, являются ли призывы прийти на несогласованную акцию провокацией, Александр Бортников ответил утвердительно.

При этом он заявил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом и угрозы безопасности граждан он не видит.

— Угрозы безопасности не вижу, нужно всем соблюдать закон, — сказал глава ФСБ.

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