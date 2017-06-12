Дуров заявил, что спецслужбы США пытались подкупить разработчиков Telegram

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров поделился со своими подписчиками впечатлениями от поездки в США. Так, он написал в своём "твиттере", что всего неделю провёл в Америке, однако почувствовал на себе давление со стороны ФБР.

And that was just 1 week. It would be naive to think you can run an independent/secure cryptoapp based in the US. — Pavel Durov (@durov) 11 июня 2017 г.

— Наивно полагать, что ты можешь управлять независимым и безопасным криптоприложением, находясь в США, — подчеркнул Дуров.

Ранее основатель "ВКонтакте" рассказал о попытке взлома его почты "связанными с государством" хакерами.