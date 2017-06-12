Дуров заявил, что спецслужбы США пытались подкупить разработчиков Telegram

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Дуров заявил, что спецслужбы США пытались подкупить разработчиков Telegram

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Фото: vk.com/durov

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров поделился со своими подписчиками впечатлениями от поездки в США. Так, он написал в своём "твиттере", что всего неделю провёл в Америке, однако почувствовал на себе давление со стороны ФБР.

— Наивно полагать, что ты можешь управлять независимым и безопасным криптоприложением, находясь в США, — подчеркнул Дуров.

Ранее основатель "ВКонтакте" рассказал о попытке взлома его почты "связанными с государством" хакерами.

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