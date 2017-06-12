Депутат ГД: Если Россия отреагирует на визовую истерию, Киеву станет только хуже

Депутат Адальби Шхагошев считает, что инициатива Украины закрыть для россиян границу — это всего лишь проявление "карикатурного желания быть Европой".

Если Россия ответит Украине симметричными мерами, пострадают от этого прежде всего сами украинцы. Так член Комитета ГД по международным делам Адальби Шхагошев прокомментировал недавнюю инициативу МИД Украины обязать россиян заранее уведомлять о намерении посетить страну.

— Если мы начнём отвечать на все эти вызовы, визовую истерию Украины, им будет совсем плохо, — считает Шхагошев. — Потому что, если на секунду представить себе, что мы вводим визы против Украины, что будет с Украиной? Сколько миллионов украинцев находится сейчас на территории России!

По мнению депутата, инициатива, которую высказал министр иностранных дел Павел Климкин, — всего лишь очередной реверанс Украины перед Западом.

Это карикатурное желание сейчас быть Европой. Я не могу по-другому это сейчас объяснить Депутат Госдумы Адальби Шхагошев Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать специальную платформу в Интернете, через которую россияне должны будут заранее предупреждать о своём намерении посетить Незалежную.