Пассажирский автобус столкнулся с грузовой "газелью" в Крыму, есть пострадавшие

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовой "газелью" в Крыму, есть пострадавшие

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От сильного удара оба транспортных средства опрокинулись. На месте работают экстренные службы.

Сегодня в пригороде Ялты в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовой "газелью" девять человек получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу.

<p>Фото: © МЧС России</p>

Сейчас на месте серьёзной аварии работают сотрудники полиции и скорой помощи. Выясняются все обстоятельства случившегося. Известно, что в момент аварии в автобусе находилось 27 человек, среди них пятеро детей.

Напомним, что это уже третье серьёзное ДТП с участием автобусов за сутки. Самое крупное из них произошло в Забайкальском крае, где в результате аварии погибло 12 человек.

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