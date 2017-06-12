Пассажирский автобус столкнулся с грузовой "газелью" в Крыму, есть пострадавшие

От сильного удара оба транспортных средства опрокинулись. На месте работают экстренные службы.

Сегодня в пригороде Ялты в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовой "газелью" девять человек получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Сейчас на месте серьёзной аварии работают сотрудники полиции и скорой помощи. Выясняются все обстоятельства случившегося. Известно, что в момент аварии в автобусе находилось 27 человек, среди них пятеро детей.

Напомним, что это уже третье серьёзное ДТП с участием автобусов за сутки. Самое крупное из них произошло в Забайкальском крае, где в результате аварии погибло 12 человек.