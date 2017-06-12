Путин поздравил всех граждан с Днём России

Сегодня в Кремле проходит награждение лауреатов Госпремии РФ. Среди них — балетмейстер Юрий Григорович, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, композитор Эдуард Артемьев и другие.

Сегодня в Кремле перед началом церемонии вручения самой почётной российской премии президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём России.

Он также отметил вклад лауреатов в развитие искусства и науки.

— Пётр Первый точно и на века дал определение значения культуры и научных открытий. Он сказал, что, охраняя Отечество от неприятеля, надлежит находить славу через искусство и науку. Наши лауреаты смогли в полной мере реализовать свой талант, — сказал президент.

Отметим, размер Госпремии составляет пять миллионов рублей. Обычно лауреаты тратят эти средства на благотворительность, новые постановки или исследования.