Путин поздравил всех граждан с Днём России

Сегодня в Кремле перед началом церемонии вручения самой почётной российской премии президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём России.
Он также отметил вклад лауреатов в развитие искусства и науки.
— Пётр Первый точно и на века дал определение значения культуры и научных открытий. Он сказал, что, охраняя Отечество от неприятеля, надлежит находить славу через искусство и науку. Наши лауреаты смогли в полной мере реализовать свой талант, — сказал президент.
Отметим, размер Госпремии составляет пять миллионов рублей. Обычно лауреаты тратят эти средства на благотворительность, новые постановки или исследования.
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