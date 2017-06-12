На Филиппинах 70 полицейских пропали без вести после столкновений с ИГИЛ

Как минимум 70 филиппинских полицейских остаются пропавшими без вести после столкновений с боевиками ИГИЛ* в Марави. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что поиски правоохранителей продолжаются. По предварительным данным, некоторые из них могут находиться в заложниках у террористов.

Ранее сообщалось о том, что в Марави боевики убили 13 филиппинских морпехов.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте ввёл военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, которая поддерживает ИГИЛ.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.