Почти 80% россиян считают себя патриотами

Однако публично говорить о том, что любят свою страну, готовы лишь 59% респондентов.

78% россиян назвали себя патриотами, сообщает фонд "Общественное мнение". Однако в декабре 2006 года лишь 57% жителей страны говорили о том, что гордятся своей страной.

Согласно опросу, не считают себя патриотами 16% респондентов. В 2006 году эта цифра была в два раза больше.

В целом 59% респондентов готовы публично говорить о том, как любят свою страну. Однако 39% считают, что это неприлично.

50% опрошенных заявили о том, что люди становятся патриотами под влиянием воспитания. В то же время 41% уверен, что любовь к родине просыпается в людях по другим причинам.

Большинство россиян (73%) заявило, что патриотом никогда не станет человек, равнодушный к природе. Ещё 68% считают, что настоящий патриот никогда не будет избегать службы в армии.

Отметим, что опрос был проведён среди 1500 человек в 104 населённых пунктах 53 субъектов России.